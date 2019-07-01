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Погода в Москве стабилизировалась

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Фото: Екатарина Чеснокова/ РИА Новости

В понедельник, 1 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23..25, по области 20..25 градусов.

«Для большинства жителей столичного региона погода будет индифферентной и не должна оказывать негативного влияния на их самочувствие, ведь температурный, влажностный и кислородный режим ожидается в пределах климатических значений», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, подобный характер погоды будет наблюдаться в течение всей недели.

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