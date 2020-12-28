Погоня московской полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
На востоке Москвы сотрудники ДПС устроили погоню за водителем Mercedes, отказавшимся остановиться. Видео публикует агентство «Москва».
Сотрудникам полиции удалось догнать нарушителя. Во время досмотра у пассажира автомобиля был обнаружен пистолет, переделанный самодельным способом из деталей списанного пистолета модели Р-411, а также три патрона калибра 9 миллиметров. В полиции отметили, что оружие и патроны пригодны для стрельбы.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и отправили под арест.
На водителя автомобиля завели административное дело по статье 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства»).
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