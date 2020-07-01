Показан проект метропоезда будущего

Лицевая панель вагона практически полностью выполнена из темного стекла. Дизайнеры попытались сделать конструкцию более изящной благодаря максимальной площади остекления. На стекла также можно проецировать видео и схему метро.

Благодаря трансформирующимся креслам в салоне появляется дополнительная площадь. Кроме того, в вагонах есть специальные терминалы, с помощью которых пассажиры могут купить проездные, оплатить услуги и сервисы и внести квартплату.

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