Показана одна из причин остановки метро в Москве

Движение поездов Московского метрополитена может остановиться из-за падения на пути вещей пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Метро Москвы».

Канал опубликовал фотографию с лежащей на рельсах коляской для перевозки грузов. «Иногда поезда в метро встают по таким причинам: женщина уронила вниз коляску, пришлось останавливать движение», — говорится в подписи к снимку.

В пятницу, 11 октября, движение части поездов московского метро встало из-за мужчины, который попытался покончить с собой. Инцидент произошел на станции «Краснопресненская». Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, лег на рельсы в ожидании поезда. Другие пассажиры и полицейские помогли ему подняться, после чего движение на кольцевой ветке возобновилось.

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