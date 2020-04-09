Похищение телефона карманником в московском метро попало на видео

Вор-карманник похитил телефон у уснувшего в метро москвича. Видео инцидента опубликовало агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как преступник, стоя у выхода из вагона, аккуратно вынимает из кармана уснувшего мужчины смартфон. Никто из пассажиров не замечает происходящего.

По данным агентства, преступником оказался 25-летний приезжий. Он успел продать украденное. Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Ему грозит до двух лет тюрьмы по статье 158 УК РФ («Кража»).

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