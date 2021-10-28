Похитители несколько недель держали россиянина в плену ради выкупа

В столице задержали пятерых подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Известно, что мужчины насильно увезли жертву в частный дом в подмосковных Мытищах. Там они несколько недель удерживали россиянина, избивали его и требовали выкуп в 100 миллионов рублей за освобождение.

В то время пока пленник был в Мытищах, похитители успели проникнуть в его квартиру и вынести оттуда ценные вещи на сумму свыше трех миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники заставили мужчину оформить кредит под залог недвижимости на четыре миллиона рублей. Впоследствии жертву отпустили.

В настоящее время преступники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое приезжих из Белоруссии похитили москвича рядом с его домом. После этого его пытали и требовали несуществующий долг.