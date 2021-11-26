Полицейская погоня за нарушителем на BMW по МКАД попала на видео

Инцидент произошел в районе Бирюлево на МКАД. Сотрудники ДПС на патрульных машинах пытались остановить BMW, однако водитель не спешил сдаваться. Он протаранил несколько машин, но успел недалеко проехать, так как через сотню метров джип задел бензобак отечественного авто, и оно загорелось. Злоумышленника удалось задержать. По данным Telegram-канала Mash, при задержании хулигана ранили в шею. В общей сложности он повредил десять автомобилей с учетом сгоревшей «Волги». Позже в машине злоумышленника обнаружили пакет с наркотическими веществами.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы врезалась в патрульный автомобиль ДПС на улице Юных Ленинцев и попыталась скрыться. Оказалось, что ранее она была лишена водительских прав, а также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полицейская погоня попала на видео.