Полицейские нашли более 100 грамм наркотического вещества у мигранта

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции нашли более 100 грамм наркотического вещества у задержанного мигранта. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, полиция обратила внимание на иностранца, который подозрительно себя вел и при виде сотрудников правопорядка ускорил шаг и попытался скрыться. Задержанным оказался 37-летний приезжий из ближнего зарубежья.

В ходе личного досмотра у мужчины было изъято 23 свертка с веществом. После проведения исследования стало известно, что свертки содержали наркотическое средство на основе мефедрона. По показаниям задержанного, наркотики предназначались для дальнейшей продажи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Мужчину задержали.

Ранее актрису Наталью Рудову, известную по ролям в сериалах «Универ» и «Татьянин день», обвинили в распространении наркотических веществ в концертном зале «Барвиха Luxury Village».