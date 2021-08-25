Полицейские обнаружили мумию в квартире в центре Москвы

В квартире в центре Москвы обнаружили мумифицированные человеческие останки. Об этом в среду, 25 августа, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, сотрудники полиции вскрыли квартиру на улице Фридриха Энгельса и нашли лежащий на диване труп. По предварительным данным, тело пролежало в помещении более трех лет. Останки принадлежат мужчине 1937 года рождения.

По словам соседей, в этой квартире уже более года никто не живет. Найденные останки доставили в морг для проведения экспертизы. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве рабочие нашли бочку с человеческими костями возле популярного в столице ресторана. Полиция начала проверку по факту случившегося и отправила останки на экспертизу. Предположительно, жертва скончалась не менее двух лет назад.

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