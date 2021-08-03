Полицейские зафиксировали массовую наркоманию в одном районе Москвы
Жители района Южное Бутово обнаружили в своем подъезде человека, находившегося в состоянии наркотического опьянения, который пугал людей, переворачивал горшки с растениями и ел из них землю. Об этом в группе района в Facebook написал местный житель.
По словам приехавших на вызов полицейских, подобные случаи в этом московском районе уже приобрели массовый характер.
Автор публикации рассказал, что к нему, как к бывшему старшему по подъезду, обратилась соседка с просьбой помочь утихомирить неадекватного мужчину, который пристал к ней с требованием признаться в том, что она здесь не живет, а он живет, потому что ночевал здесь.
Выйдя в подъезд, автор публикации действительно нашел неадекватного молодого человека болезненного вида. У него были расширены зрачки, дрожали руки.
«Не взирая на попытки поддержать разговор, он шарил в поисках "закладок" на дверных косяках, пытался вскрыть пластиковые короба с проводами. Из кармана штанов периодически доставал лезвие канцелярского ножа длиной около 15 сантиметров и шириной не менее двух сантиметров», — написал мужчина.
В итоге на нарушителя порядка вызвали полицию. Приехав на вызов, сотрудник правоохранительных органов отметил, что это уже четвертый подобный вызов за день. «По словам полицейских эти случаи уже носят, можно сказать, массовый характер в Южном Бутово. Именно этот наряд только что был на четырех адресах с подобными случаями», — отметил автор.
На данный момент сотрудники ГУВД Москвы и УВД ЮЗАО решают вопрос обеспечения безопасности жителей района.
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