Полицейские зафиксировали массовую наркоманию в одном районе Москвы

Жители района Южное Бутово обнаружили в своем подъезде человека, находившегося в состоянии наркотического опьянения, который пугал людей, переворачивал горшки с растениями и ел из них землю. Об этом в группе района в Facebook написал местный житель.

По словам приехавших на вызов полицейских, подобные случаи в этом московском районе уже приобрели массовый характер.

Автор публикации рассказал, что к нему, как к бывшему старшему по подъезду, обратилась соседка с просьбой помочь утихомирить неадекватного мужчину, который пристал к ней с требованием признаться в том, что она здесь не живет, а он живет, потому что ночевал здесь.