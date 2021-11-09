Полицейские защитили молившегося в московском метро мусульманина
Мусульманин, молившийся в московском метро под указателем с надписью «Полиция», попал на видео. Ролик выложили в Telegram-канале «Плохие новости 18+».
На кадрах видно, как мужчина совершает намаз в вестибюле у перехода на станцию «Площадь Революции». Автор видео поинтересовался у полицейских на станции, приемлемо ли молиться в метро. Правоохранители встали на защиту мусульманина, отметив, что это не запрещено правилами пользования метрополитеном. В это же время к автору видео подошел приятель молившегося и заявил, что не нужно снимать человека во время намаза.
Некоторых комментаторов возмутило происходящее на видео. «Вот почему это нужно в общественном месте устраивать, что за показуха?», «Дома пусть у себя молится», — написали пользователи. Кто-то обвинил полицейских в трусости и бездействии.
Некоторые отметили, что прежде сталкивались с аналогичными ситуациями, когда при них мусульмане совершали намаз в необычных местах — к примеру, в общественном туалете или во дворе жилого дома. Пользователи отметили, что для таких случаев необходимо обустраивать молельные комнаты.
«Он же никому не мешал, никого не задерживал, неудобств не создавал», — возразил один из пользователей. Его поддержал другой юзер, отметив, что Россия — многонациональная страна.
Ранее еще один мигрант, читавший молитву в вестибюле станции метро, вызвал споры в сети. Тогда многие отнеслись к поступку приезжего отрицательно, но некоторые заняли противоположную позицию.