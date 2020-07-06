Полицейский довел до машины и отвез к врачам москвича с больным сердцем

Пользователь Pikabu рассказал, что у него 5 июля в центре Москвы заболело сердце. По словам юзера, ему помог полицейский, который отвел его до своей машины и отвез в НИИ Склифосовского.

«Я, к сожалению, имя его не запомнил, но спасибо ему огромное. Остались же еще люди неравнодушные. А гражданские мимо проходили», — написал автор.

Он добавил, что это произошло в районе Китай-город.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из самых распространенных причин смертности в России. Основными факторами риска являются курение, повышенные холестерин и артериальное давление.

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