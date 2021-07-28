Полицейский умер после драки с хозяином кафе под Москвой

В одном из заведений общепита в подмосковных Химках произошло убийство. Жертвой стал 38-летний старший лейтенант Левобережного отдела полиции города. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Преступление произошло в ночь на вторник, 27 июля, рядом с кафе на улице Пожарского, куда сотрудник полиции пришел вместе с женой и друзьями. Приблизительно в 01:30 мужчина вышел на улицу, где к нему подошел владелец заведения.