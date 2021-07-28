Полицейский умер после драки с хозяином кафе под Москвой
В одном из заведений общепита в подмосковных Химках произошло убийство. Жертвой стал 38-летний старший лейтенант Левобережного отдела полиции города. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».
Преступление произошло в ночь на вторник, 27 июля, рядом с кафе на улице Пожарского, куда сотрудник полиции пришел вместе с женой и друзьями. Приблизительно в 01:30 мужчина вышел на улицу, где к нему подошел владелец заведения.
Между мужчинами произошел конфликт, закончившийся рукоприкладством. Владелец кафе схватил старшего лейтенанта и бросил его на асфальт. Полицейский получил серьезную травму головы и был срочно госпитализирован. Через несколько часов мужчина скончался.
Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Ранее другой сотрудник столичной полиции получил травму при задержании двух нетрезвых молодых людей около метро «Домодедовская» — один из них укусил стража порядка за палец. Уже в отделении выяснилось, что задержанный болен ВИЧ.
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