Полицейский запугивал россиянку черными риелторами и вымогал миллионы рублей

Сотрудник отдела полиции района Западное Дегунино пытался заполучить несколько миллионов рублей от россиянки, запугивая ее выдуманной бандой черных риелторов. Об инциденте рассказало издание «Московский Комсомолец».

28-летняя мать двоих детей получила по завещанию квартиру в Северном округе от пенсионерки, за которой ухаживала перед смертью. У пожилой женщины не было других родственников.

Ожидая сроков вступления в наследство, новая хозяйка квартиры начала делать ремонт жилья. При установке натяжного потолка у девушки возникла конфликтная ситуация с мастерами из-за низкого качества оказанных услуг. Чтобы вернуть предоплату за работы, россиянка обратилась в полицию.

37-летний оперуполномоченный уголовного розыска вместе со своим коллегой приняли у девушки заявление. Через несколько дней конфликт с мастерами по ремонту решился в пользу потерпевшей. Девушка пришла в отделение, чтобы написать об этом расписку. Перед выходом сотрудник полиции попросил у россиянки четыре тысячи рублей за выполненную работу, назвав это оплатой «за бензин». Потерпевшая отдала нужную сумму и попрощалась с молодым человеком.

Через несколько дней полицейский позвонил девушке и попросил о встрече. Молодой человек заявил, что квартира россиянки еще якобы при жизни пенсионерки заинтересовала черных риелторов. Полицейский предупредил хозяйку жилья, что у ее или ее близких могут возникнуть проблемы, но он может решить их за восемь миллионов рублей. Девушка ответила, что не располагает такими средствами. После этого несколько дней сотрудник отдела снижал требуемую сумму и в итоге остановился на двух с половиной миллионах рублях. Женщина написала заявление в отдел собственной безопасности Северного округа и рассказала о произошедшем.

Девушку отправили на встречу с вымогателем в рамках оперативного эксперимента. Полицейского задержали в ходе подставной передачи денег.

На данный момент сотрудник органов настаивает, что обвинения от заявительницы не соответствуют действительности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту попытки мошенничества в особо крупном размере.

Ранее полицейские угрозами выманили 500 тысяч рублей у россиянина. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль BMW в центре Москвы под предлогом проверки документов, после чего намекнули водителю, что подбросят ему наркотики и заведут дело, если тот не отдаст необходимую сумму.

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