Полиция в Подмосковье проведет рейд против нелегальных хостелов

После нескольких массовых драк в Подмосковье полиция проверит весь жилой сектор. Рейд будет направлен против нелегальных хостелов, в которых могут проживать мигранты. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал телеканал «360» со ссылкой на сообщение главы областного МВД Виктора Паукова.

По его словам, в одном из городских округов уже выявили семь хостелов, пять из которых работали незаконно. В ходе осмотра в двух комнатах сотрудники полиции нашли экстремистскую литературу.

Он также отметил, что из указанных хостелов и общежитий, где не ведется ни учет оплаты, ни учет поступающих жильцов, было доставлено больше тысячи человек. Как правило там проживают лица азиатской национальности, а также приезжие из Закавказья.

Пауков объяснил, что проверки начались после сообщений СМИ о том, что в Люберцах, Красногорке и Домодедове участились массовые драки. Участников потасовок задержали. Но подтвержденной информации, что столкновения произошли на почве межэтнических конфликтов, нет ни по одному известному случаю.

Ранее участник массовой драки в Подмосковье рассказал о случившемся. По его словам, в ходе драки не произошло ничего серьезного. Выстрелы, о которых писали некоторые СМИ, были произведены, чтобы разогнать толпу.