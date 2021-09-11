Сегодня в 00:32

Полиция задержала в Москве таксиста с наркотиками «на 15 лет»

Новости /
Полиция задержала в Москве таксиста с наркотиками «на 15 лет»
Кадр: телеграм-канал «Новости Москвы»

Сотрудники полиции на востоке Москвы остановили автомобиль такси для проверки документов и обнаружили у водителя наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы» и опубликовал видео задержания.

На кадрах оперативной съемки виден сверток с наркотическим веществом, изъятым у таксиста. «Ну, тут нормально так. Лет на 15», — комментирует ситуацию на камеру один из полицейских.

По имеющимся данным, в момент задержания водитель такси пытался избавиться от наркотиков. Найденным у него веществом оказался героин.

Также уточняется, что задержанный — 30-летний приезжий, который ранее уже был судим.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Шереметьево 32-летнего таксиста, напавшего на 20-летнюю пассажирку и изнасиловавшего ее.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!