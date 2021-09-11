Полиция задержала в Москве таксиста с наркотиками «на 15 лет»
Сотрудники полиции на востоке Москвы остановили автомобиль такси для проверки документов и обнаружили у водителя наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы» и опубликовал видео задержания.
На кадрах оперативной съемки виден сверток с наркотическим веществом, изъятым у таксиста. «Ну, тут нормально так. Лет на 15», — комментирует ситуацию на камеру один из полицейских.
По имеющимся данным, в момент задержания водитель такси пытался избавиться от наркотиков. Найденным у него веществом оказался героин.
Также уточняется, что задержанный — 30-летний приезжий, который ранее уже был судим.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Шереметьево 32-летнего таксиста, напавшего на 20-летнюю пассажирку и изнасиловавшего ее.
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