Полиция задержала в Москве таксиста с наркотиками «на 15 лет»

Сотрудники полиции на востоке Москвы остановили автомобиль такси для проверки документов и обнаружили у водителя наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы» и опубликовал видео задержания.

На кадрах оперативной съемки виден сверток с наркотическим веществом, изъятым у таксиста. «Ну, тут нормально так. Лет на 15», — комментирует ситуацию на камеру один из полицейских.