Полиция заинтересовалась раздевшейся у московского храма моделью

Полиция заинтересовалась фотографиями 24-летней модели Полины Моругиной, раздевшейся у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Фото, на которых девушка позирует обнаженной на фоне московского храма, были сделаны летом прошлого года. На снимках видно, что все тело модели покрыто татуировками. Сейчас в отношении Моругиной начали проверку.

По статье 148 УК России («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») блогерше может грозить штраф на сумму до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до одного года. По информации Life, на данный момент девушка удалила провокационные снимки и свои аккаунты в соцсетях.

Позднее ТАСС со ссылкой на данные судебного участка мирового судьи №210 по московскому району Филевский парк сообщил, что Моругину могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. В отношении модели составили протокол по части 2 статьи 5.26 КоАП («Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение»). Сейчас протокол вернули в полицию для устранения нарушений, допущенных при его составлении.

Ранее фотографирующимся в откровенном виде на фоне храмов напомнили о необходимости проявлять уважение к гражданам с другими ценностями. Заявление об этом сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.