Полностью снесенный «Олимпийский» в Москве показали на фото

Здание спорткомплекса «Олимпийский» в Москве полностью снесли. Фото работ по реконструкции опубликовал Telegram-канал «Москва. Новости».

На снимке видно, что от прежней постройки остался лишь фрагмент фасада и две колонны, которые, судя по всему, также будут снесены.

В июле взрывами начали сносить внутренние конструкции спорткомплекса. Позднее рабочие снесли часть фасада спорткомплекса, хотя изначально планировалось, что он будет сохранен.

После ремонта «Олимпийский» останется спортивным объектом, где будут проходить соревнования мирового уровня. Планируется, что он станет одной из самых популярных площадок для проведения концертов и значительно расширит свои функциональные возможности. Проект реконструкции спорткомплекса предусматривает размещение в нем бассейна, создание зоны водных развлечений и пляжных видов спорта с возможностью организации соревнований, а также строительство 30-метрового дайвинг-центра.

Построенный к Олимпиаде 1980 года «Олимпийский» был закрыт на капитальную реконструкцию 1 января 2019 года. Она продлится три года.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!