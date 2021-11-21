Полсотни зрителей концерта рэперов в Москве остались без курток

Полсотни зрителей концерта рэперов Big Baby Tape & Kizaru в одном из московских клубов остались без курток. Их верхнюю одежду украли во время мероприятия, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на одного из пострадавших. По словам россиянина, организаторы пытались на месте компенсировать ущерб.

Россиянин рассказал, что после выступления артистов он пришел в гардероб и увидел там много людей и сравнительно мало курток. Он отметил, что гардеробщика на месте не было.

«Там человек 50 было, не меньше. Организаторы записывали, кто какие куртки потерял, цены их… И пытались компенсировать переводом на карту. Мне перевели 22 тысячи рублей. Сегодня утром я написал заявление в полицию», — заявил россиянин.

Ранее также стало известно, что москвич украл тысячи упаковок кофе из столичного торгового центра.