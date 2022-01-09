Пользователи сети обсудили нашествие зайцев на Москву

В Facebook-группе «Крылатское LIVE / Соседи» россиянка рассказала об участившихся встречах с зайцами в родном районе и подкрепила историю соответствующим видео. Пользователи сети обсудили происходящее, а вскоре новость разлетелась и по другим интернет-сообществам Москвы.

«Зайцы разбегались в Крылатском. Около детского сада на улице Крылатские холмы они играли в догонялки, а около велотрека один заяц бегал дистанцию по кругу», — поделилась рассказчица и автор видео. «Какие сладкие! Горжусь нашим районом», «Я не успела сфотографировать, когда заяц шарился возле помойки недалеко от нашего дома. Увидел меня и драпанул», — отреагировали юзеры.