Пользователи сети обсудили нашествие зайцев на Москву
В Facebook-группе «Крылатское LIVE / Соседи» россиянка рассказала об участившихся встречах с зайцами в родном районе и подкрепила историю соответствующим видео. Пользователи сети обсудили происходящее, а вскоре новость разлетелась и по другим интернет-сообществам Москвы.
«Зайцы разбегались в Крылатском. Около детского сада на улице Крылатские холмы они играли в догонялки, а около велотрека один заяц бегал дистанцию по кругу», — поделилась рассказчица и автор видео. «Какие сладкие! Горжусь нашим районом», «Я не успела сфотографировать, когда заяц шарился возле помойки недалеко от нашего дома. Увидел меня и драпанул», — отреагировали юзеры.
«У нас бобры да лисы, а в Крылатском нашествие заек!» — написала жительница Очаково-Матвеевского, сделавшая репост в Facebook-группу своего района. «Помню, как моя ротвейлерша бегала за зайцами там, где теперь первые Золотые ключи. Зайки в последний момент делали прыжок в сторону, а у собаки было неподдельное удивление на морде. Это были 80-е», — поностальгировала подписчица этого интернет-сообщества.
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