Пользователи сети вспомнили зимние купания в центре Москвы

Москвичи поделились воспоминаниями о зимних купаниях в бассейне «Москва». Снимок 1976 года, на котором изображены отдыхающие у бассейна в центре столицы, выложили в Facebook-группе «Москва — та!».

Многие рассказали, что ходили туда на занятия физкультурой в школьные и студенческие годы. «Я как раз там научилась плавать», — написала одна из комментаторов. «До сих пор с содроганием вспоминаю, как резиновая шапочка на морозе почти сразу сжималась и норовила соскочить», — добавила другая пользовательница сети.

Один из юзеров вспомнил, как ходил туда на свидания, пошутив, что сходить с девушкой в бассейн было «полезно и информативно», в отличие от похода в кино.

Кто-то отметил, что сейчас в городе не хватает доступных открытых бассейнов, похожих на «Москву». С этим мнением согласился один из комментаторов, добавив, что такое место создавало особую атмосферу в центре.

Некоторые даже выступили за то, чтобы вернуть бассейн на место Храма Христа Спасителя. «Бассейн был нужен и сейчас нужен. Он объединял бы всех горожан и гостей города, верующих и атеистов», «А церковь могли бы где-нибудь на пустыре построить», — написали под фотографией. С такой позицией согласились не все.

Ранее москвичи заностальгировали из-за старой фотографии магазина с соками. Пользователи вспомнили вкус напитка и обсудили советские цены.

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