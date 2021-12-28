Пользователи собрали более миллиона рублей для обманутого аферистами россиянина

Аферисты обманули московского программиста, оформив на него кредит на крупную сумму. Пострадавший россиянин обратился за помощью к интернет-пользователям — и те собрали для него более миллиона рублей за шесть часов. О произошедшем стало известно журналистам РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, мужчине позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Она сообщила ему об открытии на его имя виртуальной карты и оформлении кредита. Программист ответил, что ничего не оформлял. Девушка переключила его на «сотрудницу безопасности банка». Та пообещала, что данные россиянина передадут в полицию для предотвращения мошеннических действий, ему лишь необходимо снять все денежные средства и внести их на специальный счет. Мужчина согласился.

На кредитном счету у программиста находилось более миллиона рублей. Их он и внес на указанный звонившими счет. Только спустя время россиянин осознал, что перевел деньги аферистам.

Мужчина решил рассказать о своей истории в интернете и попросить у пользователей помощи в сборе средств на погашение кредита. Нужная сумма была собрана за удивительно короткий срок.

Ранее россиянин попросил соседей помолиться за него и удивил пользователей сети.