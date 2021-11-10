Попавшего в ДТП на служебном авто россиянина заподозрили в угоне
Мужчина взял покататься служебный Porsche и стал участником ДТП. 38-летнего россиянина заподозрили в угоне этого авто, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УВД по ЦАО.
По данным ведомства, сотрудник одной из компаний взял ключи от дорогостоящего служебного автомобиля и отправился кататься по городу. Необходимого для совершения такой поездки разрешения от начальства у него не было.
На Цветном бульваре мужчина попал в ДТП, въехав в угол дома. Его увезли в больницу, а иномарку — на спецстоянку.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Ранее полковник полиции сбил пешехода на подмосковной трассе. 42-летний мужчина следовал на служебном авто.