Попавшего в ДТП на служебном авто россиянина заподозрили в угоне

Мужчина взял покататься служебный Porsche и стал участником ДТП. 38-летнего россиянина заподозрили в угоне этого авто, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УВД по ЦАО.

По данным ведомства, сотрудник одной из компаний взял ключи от дорогостоящего служебного автомобиля и отправился кататься по городу. Необходимого для совершения такой поездки разрешения от начальства у него не было.

На Цветном бульваре мужчина попал в ДТП, въехав в угол дома. Его увезли в больницу, а иномарку — на спецстоянку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее полковник полиции сбил пешехода на подмосковной трассе. 42-летний мужчина следовал на служебном авто.