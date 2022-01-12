Поплавская вспомнила последнюю совместную поездку с Зеленским

Актриса и телеведущая Яна Поплавская на личной странице в Facebook вспомнила последнюю совместную поездку с журналистом Михаилом Зеленским, который умер во вторник, 11 января.

«Невозможно поверить! Ушел Миша Зеленский! Только что виделись, разговаривали, смеялись, общались… Талантливый журналист, яркий, потрясающий, обаятельный человек. Почему же так рано? Царствие небесное! Светлая память!» — написала она. В комментариях Поплавская добавила, что перед Новым годом ездила с Зеленским на мероприятие в Санкт-Петербург, и ничто не предвещало беды.

«Всегда безумно жаль, когда уходят молодые. Он был действительно хорошим товарищем и невероятно интересным собеседником...» — написал под ее постом писатель Олег Рой.

Ранее Дмитрий Борисов, Владимир Соловьев и другие коллеги Зеленского выразили соболезнования его родным и близким. Тележурналист скончался во вторник, 11 января, в Доминиканской Республике.