Популярная телеведущая сравнила Москву с Шанхаем

Популярная телеведущая Елена Ханга заявила, что Москва в последнее время стала все больше похожа на китайский Шанхай. В разговоре с «Москвич Mag» телезвезда рассказала, что бы ей хотелось изменить в городе.

«Мне не нравится, что в моем любимом и родном Столешникове вывешены китайские радости: фонарики, сверху что-то блестящее. Шанхай — все горит! Идешь мимо театра имени Немировича-Данченко по Большой Дмитровке, и — что это сверху? Когда они повесили украшения один раз под Новый год, я подумала: допустим! Дико, но допустим. Но они оставили, и теперь это висит из года в год. Висит, переливается и так портит улицу», — пояснила она.

Ханга подчеркнула, что власти делают все для того, что сохранять старые дома в прекрасном состоянии, однако украшения, которые размещают на столичных улицах, часто могут «опошлить» их. По ее мнению, вместо «шанхайских фонариков» лучше устанавливать чугунные фонари, которые будут напоминать старую Москву в канун Рождества. В пример она привела американский район Little China, где китайские фонарики смотрятся органично, и люди специально туда едут, потому что хотят закупиться на память дешевой мишурой. «И в Нью-Йорке мне это безумно нравится. Но у нас-то в центре Москвы не маленький Китай. Может быть, есть другие, более подходящие районы — так давайте там это и сделаем», — резюмировала телеведущая.

Ранее архивное фото московской улицы напомнило россиянам Шанхай.