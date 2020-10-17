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Популярному московскому ТЦ пригрозили штрафом за нарушения масочного режима
Фото: сайт ТЦ Авиапарк
Популярный торговый центр «Авиапарк» в Москве может получить штраф за нарушения масочного режима. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Александра Ларина.
Управляющей компании ТЦ и ее арендаторам грозят штрафы на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что московские полицейские начали перчаточно-масочные рейды в транспорте.
В Москве за последние сутки выявили 4648 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 357 643.
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