Популярную рюмочную в центре Москвы опечатали

Популярную рюмочную «Зинзивер» на Покровском бульваре в центре Москвы опечатали. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте заведения.

«Нас опечатали. Как только поймем хоть что-нибудь — оповестим», — говорится в сообщении.

В «Зинзивере» добавили, что в связи со случившимся ждут всех желающих в трех других рюмочных: «Барке», «Дежурной» и «Южной рюмочной».

Издание The Village в свою очередь сообщило, что в заведение пришел Роспотребнадзор. У ведомства появились претензии к разгрузке товара.

Рюмочная «Зинзивер» открылась в Москве осенью 2018 года.

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