Приехавшую в Москву знаменитую порноактрису сравнили с героиней сериала

Пользователи сети сравнили российскую порноактрису Джиа Лиссу, приехавшую в Москву, с героиней сериала. Своей фотографией звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

На снимке изображена рыжеволосая девушка в ярко-синем топе с пышными рукавами и квадратным декольте в стиле ретро. Она положила одну руку на другую и отвела взгляд в сторону, выпрямившись для фото. Отметка геолокации свидетельствует о том, что девушка находится в одном из заведений Москвы.

Подписчики актрисы написали множество восторженных комментариев и даже сравнили ее с героиней известного сериала. «Вылитая Дафна из "Бриджертонов"», «Анна Каренина», «Моя любимая русская порнозвезда», — прокомментировали юзеры.

Ранее стало известно, что итальянская актриса Моника Беллуччи приедет в Москву для того, чтобы представить моноспектакль.