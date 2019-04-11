Портрет друга Тимати на стене дома закрасили из-за жалоб жителей

В Подсосенском переулке Москвы закрасили граффити, появившееся на стене жилого дома после съемок клипа рэпера Тимура Юнусова (Тимати). Фото опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».

На фасаде здания был изображен друг Тимати Ратмир Шишков — он погиб в ДТП в 2007 году. Артист посвятил ему песню и клип.

В пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО) столицы сообщили, что граффити является несанкционированным, передает РИА «Новости». Отмечается, что нанесение рисунков на стены жилых домов должно быть согласовано с жителями и городскими властями.

Ранее сообщалось, что жители Москвы возмущены появлением граффити на стене этого дома. По их мнению, поступок рэпера должен расцениваться как порча памятника архитектуры. Здание, на фасаде которого появилось изображение, было построено в 1910 году по проекту архитектора Виктора Мазырина. Дом с более чем столетней историей включен в список объектов культурного наследия Москвы.