Посетитель автосалона в Балашихе угнал Land Cruiser

Неизвестный угнал Land Cruiser из салона «Ауди Центр Восток» в Балашихе, передает РЕН ТВ.

Мужчина в маске зашел в салон на шоссе Энтузиастов и некоторое время ходил между рядами машин. Затем он сел в одну из них, завел и уехал. Каким образом посетителю удалось легко похитить автомобиль, не уточняется.

Известно, что машина сдавалась по системе трейд-ин. В деталях случившегося разбирается полиция.

Ранее пьяный россиянин на спор пытался угнать авто в Москве. 21-летний приезжий похвастался, что сможет завести чужой автомобиль без ключа. Увидев силовиков, он испугался и был задержан.