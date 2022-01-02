Послание на припаркованном автомобиле в Москве развеселило россиян

Послание, остановленное на боковых дверях припаркованного в одном из районов Москвы автомобиля, развеселило россиян. Фото опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На снимке, выложенном в сеть, изображена черная машина, крыша которой засыпана снегом, с надписью: «Кабель». «У кого-то Новый год не удался», «Блудница отомстила кабелю, классика», «Реклама кабельщика», «Интересно, медь или алюминий?» — прокомментировали юзеры.

Ранее в Московской области заметили снеговика, на котором неизвестные закрепили бумажку с необычным посланием. На снимке, опубликованном в сети, видно, что лежащая на земле фигура из снега будто бы держит табличку с надписью: «Прививайтесь, чтобы не стать снеговиком в Новом году! Снеговик».