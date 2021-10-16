После получения звезд Michelin у московских ресторанов «легли» сайты

Шеф-повар ресторана Twins garden Сергей Безруцкий в беседе с «Мослентой» рассказал о церемонии вручения звезд Michelin и о том, что сразу после оглашения результатов у ресторанов-обладателей звезд известного гида «легли» сайты. Он признался, что очень счастлив, что Michelin оценил его заведение в две звезды.

«Безусловно, это признание большой работы, которую наша команда делает каждый день. Москва теперь стала одной из гастрономических столиц мира. Приход этого гида — большой толчок к развитию в целом индустрии, и в развитии туризма. Это очень круто и для нас, и для Москвы, и для России», — отметил он.

Березуцкий добавил, что теперь все будут ориентироваться на такой высокий уровень и стремиться быть лучше. Сама церемония вручения звезд, прошедшая в парке Зарядье, по словам Безруцкого, была похожа на гастрономический Оскар.

«За первую секунду после объявления у нас лег сайт — со всего мира пришло 380 тысяч заявок на то, чтобы посетить ресторан. Айтишники работают, поднять пока не могут. Сколько это — 380 тысяч? Наверное, на несколько лет работы», — признался шеф-повар.

По мнению ресторанного критика Александра Сидорова, москвичи смогут попасть в признанные Michelin рестораны, однако теперь это потребует дополнительных усилий. «Нужно будет звонить, бронировать не с утра на вечер, а за пару дней. Но это тоже для нас не новость. Потому что есть проекты, может быть, не в Москве, а в Питере, где бронировать места нужно за месяц. Это нормально», — считает он.

Ранее стало известно, что семь московских ресторанов получили по одной звезде самого престижного гастрономического рейтинга в мире — Красного гида Michelin. Еще два заведения получили по две звезды.