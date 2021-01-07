После сильного пожара в московской многоэтажке погибли четыре человека

В результате пожара в жилом доме в Москве погибли четыре человека. Об этом в четверг, 7 января, сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло в одной из квартир на седьмом этаже многоэтажки, расположенной на Беловежской улице в столице. По данным столичного управления МЧС, площадь возгорания составила три квадратных метра, в настоящий момент оно ликвидировано.

Известно, что еще пять человек удалось спасти.

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