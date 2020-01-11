После запуска МЦД в Москве и Подмосковье резко подорожали квартиры

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) привел к росту цен на жилье в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс(https://www.interfax.ru/moscow/690824)» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

В ведомстве заявили, что с запуском первых линий МЦД в районе Москворечье-Сабурово цены на квартиры выросли на 15,1 процента (до 186,7 тысяч рублей за квадратный метр). В Северном районе рост цен составил 14,7 процента, в Дмитровском — 14 процентов.

«Также поднялись цены на жилье в районе Чертаново Южное — на 13,8 процента, в Нижегородском районе — до 13,6 процента, в районе Покровское-Стрешнево — до 13,4 процента, Беговом районе — до 12,9 процента, Царицыно — до 11,8 процента», — отметили в дептрансе.

В Подмосковье сильнее всего подорожало жилье в Нахабино, вблизи станции МЦД. Сразу в нескольких новостройках рост составил 20 процентов. В Одинцово и Подольске квартиры выросли в цене на 12 процентов, в Лобне — на 11 процентов.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха.

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