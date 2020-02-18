Терехово — последнюю деревню в пределах МКАД — начали сносить, а единственную оставшуюся в ней жительницу пенсионерку Раису Полотерову выселили из ее дома в Некрасовку. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщается в видеосюжете на странице «Московский активист» в Facebook.

Отмечается, что дом снесли на глазах у Полотеровой. По словам муниципального депутата Татьяны Логацкой, женщину отвезли в новую квартиру. «Выделить социальное жилье ей решили чуть ли не в ночи, а утром подняли спозаранку, не дав толком одеться, вынести коробки с нехитрым скарбом и забрать кошку. Второй оперполк не пускал никого к дому. Почему нельзя было сделать по-человечески?!» — возмутилась Логацкая.

До сноса дома там дежурили депутат МГД Екатерина Енгалычева и московские активисты. Они пытались не дать бульдозерам крушить жилище пенсионерки, если ей не будет предоставлен новый дом. Енгалычева выступала против размещения Полотеровой в доме престарелых.

Последняя московская деревня Терехово расположена на территории района Хорошево-Мневники в СЗАО. Активная фаза сноса началась в 2020 году, на ее месте должна появиться станция метро и пересадочный узел. Некоторые жители отказывались покидать дома, в их числе была и Раиса Полотерова.

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