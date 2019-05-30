Последствия московских ливней показали на видео

Как сообщалось ранее, 30 мая в московский регион пришли ливни, гроза и град. Кроме того, в ближайшее время ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Автомобилистам посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

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