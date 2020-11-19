Последствия взрыва трубопровода в Коммунарке показали на видео

Последствия взрыва кислородного трубопровода в московской больнице №40 в Коммунарке показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видна поврежденная взрывной волной стена палаты, а также смещенные кровати и прикроватные тумбочки.

О взрыве кислородного трубопровода в одном из корпусов больницы в Коммунарке сообщалось ранее 18 ноября. В результате была повреждена обшивка здания, на место для проверки выехали пожарные. Очевидцы рассказали, что со стороны больницы идет белый дым — по их словам, там начался пожар. В момент взрыва в корпусе больницы не было пациентов, никто не пострадал.

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