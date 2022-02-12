Раскрыты самые распространенные симптомы постковидной депрессии

Клинический и семейный психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Екатерина Баженова раскрыла самые распространенные симптомы постковидной депрессии. Об этом специалист рассказала «Мосленте».

Эксперт отметила, что после перенесенного коронавируса человек может испытывать целый спектр симптомов, относящихся к постковидному синдрому. Снижение настроения может быть лишь одной из его частей. «Сейчас слово "депрессия" вошло в народ, но отличие настоящей депрессии в том, что это состояние тяжелее, чем просто "мне грустно"», — пояснила Баженова.

Психолог перечислила симптомы указанного расстройства: глубокая апатия, снижение аппетита, удлинение сна, отсутствие либидо, сил заставить себя что-либо делать и даже появление суицидальных мыслей. «Самое худшее — это когда ты не можешь встать, чтобы дойти поесть или сходить в уборную. Просто потому что не можешь», — назвала Баженова угрожающий признак депрессии.

Помимо этого, недуг может давать осложнения на нервную систему. «Снижение памяти, тревожные расстройства, повышенная аффективность (раздражительность/резкая смена эмоций) и так далее. Что только усиливает симптоматику депрессии», — перечислила признаки специалист.

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