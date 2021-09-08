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Пострадавшая в неисправном лифте россиянка рассказала о травмах

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Пострадавшая в неисправном лифте россиянка рассказала о травмах
Кадр: «Москва 24»

Пострадавшая в неисправном лифте в красногорском жилом комплексе «Арт» рассказала «Мосленте» о травмах.

По ее словам, у нее ухудшилось самочувствие. «К вечеру поднялась температура. Стало все сильнее болеть. Шеей уже больно шевелить, в обед было еще более или менее. Чувствую себя неважно», — сказала пострадавшая.

Россиянка добавила, что у нее болит голова, а также она не может двигать шеей и носит теперь специальный воротник из-за перелома отростка позвонка.

Пострадавшая намерена написать заявление в полицию на управляющую компанию, когда почувствует себя лучше.

Накануне стало известно, что в жилом комплексе из-за неисправности лифта девушка в кабине упала, потеряла сознание, а затем очнулась на полу в крови. Она отметила, что в кабине перед ЧП пахло гарью, кроме того, на нужном этаже лифт останавливаться не стал, а поехал дальше.

Прокуратура Московской области начала проверку инцидента.

Позднее стало известно, что жильцы ЖК «Арт» более года массово жаловались на сломанные лифты.

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