Пострадавшая в неисправном лифте россиянка рассказала о травмах

Россиянка добавила, что у нее болит голова, а также она не может двигать шеей и носит теперь специальный воротник из-за перелома отростка позвонка.

Пострадавшая намерена написать заявление в полицию на управляющую компанию, когда почувствует себя лучше.

Накануне стало известно, что в жилом комплексе из-за неисправности лифта девушка в кабине упала, потеряла сознание, а затем очнулась на полу в крови. Она отметила, что в кабине перед ЧП пахло гарью, кроме того, на нужном этаже лифт останавливаться не стал, а поехал дальше.

Прокуратура Московской области начала проверку инцидента.

Позднее стало известно, что жильцы ЖК «Арт» более года массово жаловались на сломанные лифты.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!