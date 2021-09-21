Пострадавших при стрельбе в Перми отправят на лечение в Москву

Семерых пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете отправят на лечение в Москву. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает Telegram-канал Минобороны России со ссылкой на слова министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Глава ведомства посетил церемонию возложения цветов в память о погибших при обстреле образовательного учреждения.

«Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, — скорейшего выздоровления», — сказал он. По его словам, для транспортировки тяжелораненых россиян в Москву есть все необходимое. Фальков резюмировал: «Надеюсь, все пострадавшие вскоре вернутся домой».

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент устроил стрельбу в пермском вузе. Сообщалось о 28 пострадавших и шестерых погибших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в связи с ЧП, произошедшем в Пермском государственном университете.

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