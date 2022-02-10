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Потоп в подъезде жилого дома в Москве попал на видео

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Потоп в подъезде жилого дома в Москве попал на видео
Кадр: телеграм-канал «Что там в Москве?»

На севере Москвы хулиганы затопили подъезд жилого дома, воспользовавшись без надобности пожарным гидрантом. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

По информации источника, инцидент произошел в Ясном проезде. На кадрах видно, что вода в подъезде здания поднялась на несколько сантиметров, стоит на площадке перед лифтами и течет по ступеням лестницы. Сообщается, что в доме пострадали потолки и стены, а также затопило одну из квартир.

В комментариях пользователи выразили надежду на то, что хулиганов найдут по камерам видеонаблюдения и они выплатят компенсацию за ремонт общедомового имущества.

Ранее в одном из московских подъездов жители обнаружили ледяные сталактиты.

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