Потоп в московском торговом центре попал на видео
В одном из магазинов ТЦ «Охотный ряд» в центре Москвы произошел потоп. Видео с места событий выложил Telegram-канал «Новости Москвы».
На кадрах видно, что в магазине косметики и парфюмерии с потолка льется вода, а на полу образовалась большая лужа.
Пользователи сети отнеслись к аварии с юмором. «Это антисептик», «Проверка косметики на водостойкость», — написали комментаторы.
Кто-то предположил, что потоп мог произойти из-за включения противопожарной системы. «В этом помещении вечная проблема, это кафе сверху топит. Я работал там, такое уже было», — поделился другой версией один из пользователей. Еще один комментатор пожалел сотрудников, которые из-за случившегося могут временно остаться без работы.
Ранее в Москве по неуточненным причинам затопило станцию метро «Пушкинская». Пассажирам пришлось перепрыгивать через лужи.