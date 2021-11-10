Поведение полицейских в московском метро возмутило пользователей сети

Комментаторы негативно отнеслись к поведению полицейских и заявили, что подобный поступок можно назвать неуважением к гражданским правам человека. Кто-то напомнил, что 10 ноября отмечается День полиции, и в свой профессиональный праздник сотрудники органов могли бы вести себя достойнее. «Какой ужас», — отметил один из юзеров.

«Его от путей подальше оттаскивали. Спасибо бы сказали», — возразил другой комментатор. Некоторые разделили такую позицию, отметив, что мужчина на видео мог не подчиняться законным требованиям или отказываться вставать.

Кто-то предположил, что гражданин на видео и пассажир, у которого ранее украли телефон в метро, пока тот лежал без сознания на полу, — один и тот же человек. Обворовавшая его женщина попала на видео.