Появилась карта патрульных точек на въездах в Москву

Telegram-канал «Московские новости» опубликовал в воскресенье, 12 апреля, карту патрульных точек на дорогах столицы.

На данный момент на отмеченных пунктах работают наряды Госавтоинспекции, которые следят за движением транспорта и уточняют у водителей и пассажиров причину въезда на территорию столицы.

Карта появилась после сообщения МВД о том, что наряды полицейских будут осуществлять выборочный контроль въезжающего в Москву транспорта.

До этого сообщалось, что более 2,5 тысячи камер наружного наблюдения проследят за водителями, нарушившими карантин.

На 12 апреля в Москве насчитывается 10158 заболевших, 687 выздоровевших пациентов и 72 летальных исхода. Всего в стране известно о 15770 случаях. Прирост числа заболевших ускоряется: сейчас ежедневно выявляется в 10 раз больше случаев, чем в конце марта.

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