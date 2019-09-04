Появилась карта «резиновой» Москвы

В сети опубликована карта с городами России, население которых могло бы поместиться в Москве. Автор, дизайнер Александр Трубецкой, использовал для работы данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2016 год.

По словам Трубецкого, реальность такова, что молодые образованные люди со всей страны выбирают для жизни и работы Москву либо уезжают за границу. В связи с этим дизайнер решил наглядно показать, население скольких крупнейших городов помещается в российской столице.

Если пропустить в списке Санкт-Петербург с населением больше пяти миллионов человек, в Москве уместятся Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар и Саратов. Суммарное число жителей этих городов — 17,121 миллиона. По данным Росстата за 2016 год, население Москвы и ее пригородов составляет 17,323 миллиона человек.

В мае сообщалось, что российские города-миллионники в среднем могут догнать Москву по уровню экономического развития только через сто лет. Речь идет об отставании по валовому городскому продукту — этот показатель отражает ценности, созданные на территории города в течение заданного периода.

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