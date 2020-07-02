Появились детали изменения движения на Третьем транспортном кольце

Власти Москвы разработали три решения, которые помогут ускорить движение на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» сообщил руководитель управления оптимизации дорожного движения ГКУ ЦОДД Андрей Мухотриков.

Первое решение касается увеличения числа полос за счет их сужения и перекрытия островками безопасности выездов на ТТК. Уточняется, что после изменений количество полос увеличится с четырех до пяти, при этом они сузятся до 3,3-2,5 метра. Переразметку сделают на Киевском путепроводе, улице Нижняя Масловка и на участках от улицы Вавилова до Гагаринского тоннеля (с внутренней стороны), от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы.

На некоторых участках кольца число полос, наоборот, уменьшат. «Прикрытие островками или короткими участками выделенных полос интенсивных и опасных выездов позволяет повысить безопасность движения и обеспечить справедливое распределение полос по спросу», — пояснил Мухотриков. Изменения коснутся района Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов.

Согласно третьему решению, на некоторых участках ТТК появятся разделительные буферы, не позволяющие автомобилям двигаться по одной полосе. Специалисты считают, что это избавит от ДТП и пробок. Буфер появится на улице Нижняя Масловка в районе пересечения с Вятской улицей и со съездом с Бутырской улицы. Один из рядов в этом месте превратится в короткую выделенную полосу для общественного транспорта.

Третье транспортное кольцо — автомобильная дорога в Москве, одна из трех кольцевых магистралей города Москвы наряду с Садовым кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой. Общая протяженность ТТК составляет 35,1 километра, из них около 19 километров — эстакады, около 5 километров — тоннели.

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