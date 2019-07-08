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Появились фото «московского Диснейленда»

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Агентство «Интерфакс» опубликовало на своем сайте фотогалерею, посвященную парку развлечений «Остров мечты», строительство которого завершается в Нагатинской пойме.

На кадрах — внешний вид объектов, в частности импровизированного дворца, монтируемые внутри аттракционы и возводящиеся под куполом строения.

В «Острове мечты» будут располагаться пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая со скверами и искусственными озерами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это будет крупнейший в мире крытый парк аттракционов. Предполагается, что он станет аналогом Диснейленда, но с национальным колоритом. Открытие парка запланировано на конец текущего года.

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Moslenta, 2019 г. 18+

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