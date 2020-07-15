На портале Pikabu появились фотографии заброшенного банковского хранилища в Москве. Снимки опубликовал фотограф, побывавший там в 2011 году.

По словам автора, это подземное хранилище банка, закрывшегося в начале 2000-х. Над бункером сейчас функционирует некое режимное предприятие.

На кадрах запечатлены помещения с мощными стальными дверями, комнаты с депозитарными ячейками, сами ячейки, а также прочее оборудование, к примеру, металлический шкаф, в котором хранились инкассаторские мешки и бронежилеты. «Почти везде работало освещение после того, как мы включили его в щитке», — отметил фотограф.

В комментариях к публикации автор пояснил, что любит фотографировать необычные места, так как от них часто веет приключениями. «Из интересного я находил цех с автожирами и прототипами, подземное книгохранилище. Очень люблю всякие стенды и лаборатории. В начале года оказался в производственном помещении, которое еще во времена СССР было закрыто и забыто. Вроде ничего особенного, но на столах в шкафах и так далее. Все осталось не тронутым, прям капсула времени», — написал он. Пользователь добавил, что при посещении подземных объектов всегда предупреждает жену о том, куда он идет, так как переживает, что его кто-нибудь запрет.

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