Появились снимки московских водных пассажирских автобусов
Жителям Москвы показали снимки московских водных пассажирских автобусов, пилотный маршрут которых будет запущен через два года. Кадры появились в журнале «Москвич MAG».
По информации издания, проект принадлежит Костромскому судомеханическому заводу, на сайте которого есть описание: «Пассажирский катер нового поколения КС-163 со стильным, современным дизайном салона призван заменить устаревшие модели пассажирских и прогулочных катеров в мегаполисах нашей страны и за рубежом».
На кадрах можно видеть оформление в стиле «Мосгортранса» (сине-белый цвет). Кроме того, автобусы на снимке расположены на фоне высоток Москвы-Сити. Это дает понять, что именно такие суда будут в будущем использоваться в Москве.
Фото: Boat-ksmz.ru
Запуск речного транспорта был запланирован на 2020 год, Открытие отложили на 2021–2022 годы. Расходы на поставку речных судов сегодня не входят в список предметов первой необходимости, писала «Вечерняя Москва». «Сейчас средства бюджета столичного транспортного комплекса идут в первую очередь на работу уже действующей инфраструктуры», — сказал заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.
Пилотный маршрут: Нижние Мневники — Киевский вокзал. Провозная способность подобного транспорта составит порядка 1,5 тысячи пассажиров в час, ожидают московские власти. Оплату обещали наладить через «Тройку» и сделать водные автобусы круглогодичными, а не только летними.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!