Появились снимки московских водных пассажирских автобусов

Жителям Москвы показали снимки московских водных пассажирских автобусов, пилотный маршрут которых будет запущен через два года. Кадры появились в журнале «Москвич MAG».

По информации издания, проект принадлежит Костромскому судомеханическому заводу, на сайте которого есть описание: «Пассажирский катер нового поколения КС-163 со стильным, современным дизайном салона призван заменить устаревшие модели пассажирских и прогулочных катеров в мегаполисах нашей страны и за рубежом».

На кадрах можно видеть оформление в стиле «Мосгортранса» (сине-белый цвет). Кроме того, автобусы на снимке расположены на фоне высоток Москвы-Сити. Это дает понять, что именно такие суда будут в будущем использоваться в Москве.