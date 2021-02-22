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Появилось фото со строительства колеса обозрения на ВДНХ в Москве
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
В сети появилось фото со строительства колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Кадр опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
На фото видно, что строители возвели две опоры аттракциона. Его высота составит 136 метров, колесо обозрения оборудуют 30 закрытыми кабинками, в каждой из них поместится до 15 человек. В кабинках также будет освещение, аудиогид, системы видеонаблюдения, охлаждения и обогрева воздуха.
Завершить работы планируют во втором квартале 2021 года.
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